Севастополь на декілька днів залишиться без телевізора

РТПЦ приносить вибачення городянам

Припинення трансляції телерадіопрограм можливе 23-25 листопада в Севастополі через ремонтно-профілактичні роботи на башті радіотелевізійної передавальної станції, повідомила прес-служба міської державної адміністрації. "Залежно від погодних умов, орієнтовно з 9 до 16 години, планується припинення трансляції телерадіопрограм", - мовиться в прес-релізі. Радіотелевізійний передавальний центр Криму приносить вибачення за незручності.

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