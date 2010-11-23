Севастополь на декілька днів залишиться без телевізора
12:33, 23 листопада 2010Крым
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РТПЦ приносить вибачення городянам
Припинення трансляції телерадіопрограм можливе 23-25 листопада в Севастополі через ремонтно-профілактичні роботи на башті радіотелевізійної передавальної станції, повідомила прес-служба міської державної адміністрації.
"Залежно від погодних умов, орієнтовно з 9 до 16 години, планується припинення трансляції телерадіопрограм", - мовиться в прес-релізі.
Радіотелевізійний передавальний центр Криму приносить вибачення за незручності.
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