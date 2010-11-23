МВС знайшло дітовбивцю з Ай-Петрі

Міліція розшукала жінку, яка наприкінці червня задушила новонароджену дитину і викинула тіло хлопчика на плато гори Ай-Петрі в Криму, повідомила прес-служба ялтинського міського відділу МВС.

Немовля з пуповиною і плацентою знайдено в районі верхньої станції канатної дороги.

«Розклеєні в червні по місту орієнтування з інформацією про вбивство новонародженого на Ай-Петрі не залишило багатьох людей байдужими до події. До міліції від жителів Ялти надійшла купа дзвінків і повідомлень. Пізніше було оголошено грошову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин», - йдеться в прес-релізі.

Оперативники протягом п`яти місяців збирали інформацію про вбивство, яка зараз дає підстави вважати злочин розкритим.

37-річна мешканка Криму зізналася в скоєному.