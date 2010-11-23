Борги із зарплати в Севастополі зменшилися втричі

15:41, 23 листопада 2010
Крым
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Оперативні дани з червня по листопад

Борги з виплати зарплати в Севастополі за останні п`ять місяців зменшилися втричі - з 18 млн. грн. до 6 млн. грн., повідомив заступник голови севастопольської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ на брифінгу. 

«За оперативними даними управління праці і соцзащити міськдержадміністрації, на сьогодні заборгованість по заробітній платі складає мало чим більше 6 мільйонів», - відзначив ЛОКТІОНОВ.

За його даними, немає боргів по зарплаті в бюджетній сфері та на комунальних підприємствах регіону. «Буквально в останні два-три дні ліквідована заборгованість у КП «Севелектроавтотранс», - сказав він.

Віце-губернатор додав, що «одночасно погашені борги до Пенсійного фонду і за іншими обов`язковими відрахуваннями».

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