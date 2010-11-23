7 додаткових потягів пустять до Криму на Різдво та Новий рік

Вивчення попиту продовжується

"Укрзалізниця" станом на вівторок призначила сім додаткових пасажирських потягів в кримському напрямі у період новорічних і різдвяних свят, повідомила прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту. Так, Придніпровська залізниця призначила чотири потяги: № 26/25 "Євпаторія - Москва" (відправлення з Євпаторії з 25 грудня по 10 січня щодня; з Москви - з 27 грудня по 12 січня щодня);

№ 212/211 "Феодосія - Москва" (відправлення з Феодосії з 25 грудня по 9 січня по непарних числах, крім 31 грудня, з Москви - з 26 грудня по 10 січня по парних);

№ 238/237-294/293 "Сімферополь-Київ" (відправлення з Сімферополя з 1 грудня по 14 січня щодня, крім шостого дня тижня і 31 грудня; з Києва - з 12 грудня по 15 січня щодня, крім сьомого дня тижня і 1 січня);

№ 182/181 "Сімферополь - Київ" (відправлення з Сімферополя з 23 грудня по 30 грудня щодня і 2 січня). Південна залізниця пустить два поїзди: № 241/242 "Харків - Євпаторія" (відправлення з Харкова 27 грудня і 7 січня; з Євпаторії - 28 грудня і 8 січня);

№ 175/176 "Харків - Сімферополь" (відправлення з Харкова і з Сімферополя 30 і 31 грудня). Південно-західна залізниця призначила один поїзд: № 282/281-58/57 "Київ - Сімферополь". Він йде з Києва з 21 по 30 грудня і з 3 по 9 січня щодня, крім 6 січня; з Сімферополя - з 22 по 31 грудня і з 4 по 10 січня щодня, крім 7 січня.

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