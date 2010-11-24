4 людини отруїлися яйцями в Криму

10:36, 24 листопада 2010
Крым
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Придбали на оптовому ринку

Чотири людини шпиталізовано в Сімферополі з ознаками гострої кишкової інфекції після вживання курячих яєць, куплених на оптовому ринку, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інформація про отруєння в селищі Хошкельди надійшла до рятувальників у вівторок, близько півночі. 

"Постраждали шість осіб, з них були шпиталізовані четверо", - йдеться в прес-релізі. 

Стан здоров`я людей, які отруїлися, МНС не уточнює.

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