4 людини отруїлися яйцями в Криму
10:36, 24 листопада 2010Крым
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Придбали на оптовому ринку
Чотири людини шпиталізовано в Сімферополі з ознаками гострої кишкової інфекції після вживання курячих яєць, куплених на оптовому ринку, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про отруєння в селищі Хошкельди надійшла до рятувальників у вівторок, близько півночі.
"Постраждали шість осіб, з них були шпиталізовані четверо", - йдеться в прес-релізі.
Стан здоров`я людей, які отруїлися, МНС не уточнює.
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