УКБ адміністрації Севастополя не виконало робіт на 32 млн. грн.

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявляє, що управління капітального будівництва (УКБ) адміністрації на чолі із затриманим колишнім начальником Андрієм МАЛИШЕВИМ не виконало робіт на 32 млн. грн.

«Я не можу підміняти роботу слідства, це буде порушенням закону, але, наскільки я знаю, гріхів у МАЛИШЕВА стільки, що йому буде складно відшукати якісь виправдовувальні моменти у своїй роботі. Оскільки ці незавершені роботи на папері показано як виконані, у розв’язанні цього питання без суду не обійтися», - сказав САРАТОВ журналістам.

За його словами, за кримінальною справою, у рамках якої 17 листопада було затримано МАЛИШЕВА, триває слідство, але наперед виконані підрахунки свідчать, що УКБ не виконало робіт на 32 млн. грн.

Як приклад САРАТОВ навів будівництво поліклініки сімейного типу в бухті Козачій Севастополя. «Ми залучали до перевірки КРУ. За нашою оцінкою, не вистачає будівельно-монтажних робіт на 4 млн. грн. Всі підрядчики зараз відмовляються добудовувати об`єкт, тому що замість 7 млн. грн. залишилося 2,6 млн. грн. Тому ми змушені думати, як виходити з цієї ситуації», - відзначив він.

Така сама ситуація, як стверджує голова адміністрації, склалася і з введенням в дію відділення ендоваскулярної хірургії хірургічного комплексу 1-ї міськлікарні, коли необхідні гроші за колишньої адміністрації на придбання ангеографу були виділені, а приладу немає. В результаті зараз знову довелося виділяти на закупівлю ангеографу ще 3,5 млн. грн. «Ми фактично купуємо другий прилад, щоб здати корпус ендоваскулярної хірургії», - заявив САРАТОВ.

Ленінський районний суд Севастополя днями подовжив термін утримання під вартою заступника представника президента України в Криму, колишнього начальника управління капбудівництва севастопольської адміністрації МАЛИШЕВА.