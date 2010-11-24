Представники Партії регіонів очолили всі райради Севастополя

Представники Партії регіонів очолили всі чотири севастопольських районних ради - Ленінську, Гагарінську, Нахімовську і Балаклавську, повідомив відділ у справах преси та інформації міської держадміністрації.

Голови райрад були обрані на пленарних засіданнях першої сесії нового скликання.

Головою Гагарінської районної у Севастополі ради обрано Миколу РОМАНОВА, Ленінської - переобрано Ігоря ІСТЯГІНА, Балаклавської - обрано Надію КОЛЕСНИК, Нахімовської - обрано Олександра ВОРОНОВА.

«Усі четверо новообраних майже одноголосно голів районних рад - представники Партії регіонів - підтвердили готовність і надалі консолідувати зусилля всіх гілок влади для активного економічного і соціального розвитку севастопольського регіону», - йдеться в повідомленні адміністрації.