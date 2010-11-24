4 кораблі класу "корвет" буде побудовано до 2020 - міноборони

Чотири кораблі класу «корвет» буде побудовано до 2020 року, заявив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ журналістам у Севастополі після відвідин підводного човна ВМС «Запоріжжя» в середу.

«Програма «Корвет» триває, зараз йдуть роботи з технічного проектування, і я думаю, що ми виконаємо намічені в планах з «Корвету» заходи, і до 2020 року у нас буде, я думаю, чотири кораблі цього класу», - сказав він.

ЄЖЕЛЬ погодився з пропозицією голови севастопольської держадміністрації Валерія САРАТОВА назвати перший новий корабель класу «корвет» «Севастополь».

САРАТОВ, зі свого боку, сказав, що саме з таким проханням він разом з командуючим ВМС України адміралом Віктором МАКСИМОВИМ звертався до міністра оборони у спільному листі.

Директор департаменту фінансів Міністерства оборони Іван МАРКО раніше у листопаді заявив, що уряд припиняє фінансування державних програм зі створення корабля класу «корвет», літака Ан-70 і модернізації вертольотів.