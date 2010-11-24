Україна витратила на ремонт єдиного підводного човна 40 млн. грн.

Загальний ремонт підводного човна ВМС України «Запоріжжя» коштує близько 40 млн. грн., при цьому «виділено практично все, повністю профінансовано», заявив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ в середу журналістам у Севастополі.

«На сьогодні на підводному човні практично завершуються ремонтні роботи, наступний етап -швартовні випробовування. Будуть проводитися випробування усіх агрегатів і систем підводного човна», - сказав міністр, додавши, що це має бути зроблено до 15 грудня.

На нараді у Севастополі за участю ЄЖЕЛЯ зазначалося, що на травень 2011 року заплановано ходові випробовування «Запоріжжя», проте для того, щоб корабель зміг вийти у море, на відновлення його технічної готовності необхідно ще близько 14 млн. грн.

Підводний човен перебуває в ремонті з 2001 року. У складі ВМС України - з 1997 році.