Спікер Криму: питання використання російської мови для нас наріжне

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив, що основним питанням, яке має бути постійно на контролі комісії парламенту автономії з культури, справ молоді та спорту, є використання російської мови в регіоні, повідомив прес-центр ВР республіки.

«Ми повинні повернути ту ситуацію, що була в Криму раніше. Неприпустимо, коли в листуванні всередині автономії чиновники відмовляються від російської мови», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ на засіданні комісії.

Він заявив, що парламент Криму завжди виступала ініціатором політичних і культурних акцій на підтримку російської мови, і це потрібно продовжувати.

«Питання використання російської мови для нас наріжне», - наголосив кримський спікер, який є членом Партії регіонів.