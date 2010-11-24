Спікер Криму: питання використання російської мови для нас наріжне
Чиновникам не дадуть від неї відмовитися
Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив, що основним питанням, яке має бути постійно на контролі комісії парламенту автономії з культури, справ молоді та спорту, є використання російської мови в регіоні, повідомив прес-центр ВР республіки.
«Ми повинні повернути ту ситуацію, що була в Криму раніше. Неприпустимо, коли в листуванні всередині автономії чиновники відмовляються від російської мови», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ на засіданні комісії.
Він заявив, що парламент Криму завжди виступала ініціатором політичних і культурних акцій на підтримку російської мови, і це потрібно продовжувати.
«Питання використання російської мови для нас наріжне», - наголосив кримський спікер, який є членом Партії регіонів.