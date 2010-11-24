Ремонт єдиного підводного човна України виконаний на 85-90%

Ремонтні роботи на підводному човні Військово-морських сил України «Запоріжжя» виконано на 85-90%, повідомив тимчасово виконуючий обов`язки начальника 13-го судоремонтного заводу Чорноморського флоту Росії, головний інженер підприємства капітан 3-го рангу Олександр БАКЛАНОВ в середу журналістам у Севастополі.

Він заявив, що є впевненість: завод та інші ремонтні підприємства виконають всі заплановані заходи щодо підготовки корабля до проведення в грудні швартових випробувань.

За інформацією офіцера, на даний момент підприємством спільно з ЦКБ «Чорноморець» на «Запоріжжі» проведено ряд робіт. «Це частина робіт докового ремонту, частина робіт щодо корпусних конструкцій, на системах і механізмах, обслуговуючих системах і системах життєзабезпечення і бойових системах підводного човна», - сказав БАКЛАНОВ.

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ в середу в Севастополі відвідав підводний човен «Запоріжжя». За інформацією глави оборонного відомства, з 2001 року на відновлення технічної готовності човна виділено близько 40 млн. грн., на даний момент фінансування ремонту здійснюється ритмічно. Як сказав міністр, сьогодні стоїть завдання провести в грудні поточного року швартові випробування «Запоріжжя», а в травні наступного року - ходові випробування.

Підводний човен «Запоріжжя» було спущено на воду в Ленінграді в 1970 році. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР. Україна одержала підводний човен у період розділення Чорноморського флоту.