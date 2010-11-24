ДАІ закликає водіїв "перевзути" авто

Державтоінспекція України рекомендує водіям у зв’язку із погіршенням погодних умов бути уважнішими на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах, повідомила прес-служба ДАІ.

За інформацією гідрометцентру, з 25 листопада в Україні очікується зниження температури, мокрий сніг, дощі.

ДАІ зазначає, що стандартні рекомендації для холодної пори року включають в себе зміну гуми на зимову, перевірку гальмівної системи і світлотехніки, дотримання правил паркування.

Заклик «перевзути» свій автомобіль носить рекомендаційний характер, і робиться це перш за все з метою забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.