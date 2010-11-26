Туреччина має намір відкрити генконсульство у Сімферополі

Туреччина має намір відкрити у Сімферополі генеральне консульство, заявив турецький міністр промисловості і торгівлі Ніхат ЕРГЮН на зустрічі з виконуючим обов`язки постійного представника президента України в Криму Віктором ПЛАКІДОЮ.

На думку ЕРГЮНА, відкриття генконсульства сприятиме налагодженню двосторонніх зв`язків, повідомила прес-служба кримського представництва глави держави.

Турецький міністр не уточнив строки відкриття генерального консульства.

Зараз у Криму функціонує почесне консульство Туреччини.

ЕРГЮН також підтвердив готовність турецьких ділових кіл до співпраці з кримчанами. «Ми - добрі сусіди, між нами лише Чорне море. Ми бачимо великий потенціал Криму, і готові ділитися досвідом. Ми бачимо перспективу в розвитку логістичного напряму, упровадженні досвіду технопарків, створення платформи в розвитку малого і середнього бізнесу. Турецькі інвестори готові прийти до Криму», - сказав міністр промисловості і торгівлі Туреччини, який прибув на півострів для участі у Чорноморському економічному форумі.