Влада заманює інвесторів до Криму податковими канікулами

Уряд і парламент Криму пропонують звільнити інвестиційні проекти, які реалізуються в регіоні, від сплати податків протягом перших п`яти років, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії із посиланням на голову постійної комісії Верховної ради республіки з економічної і податкової політики Віталія НАХЛУПІНА.

«Ми надали наші пропозиції по роботі з інвесторами Кабінету міністрів України. Якщо наші побажання будуть прийняті, Крим отримає великі преференції в плані сплати ПДВ і податку на прибуток», - заявив НАХЛУПІН на Чорноморському економічному форумі в Ялті.

«Потрібно покращувати супровід інвесторів в Криму, показувати наші преференції, щоб представникам бізнесу іноземних держав було комфортно з нами працювати», - сказав він.

Перший Чорноморський економічний форум організовано за ініціативою кримського уряду під патронатом президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Зустріч зібрала 26-27 листопада в Ялті близько 300 представників урядових, ділових і експертних кіл України та країн Чорноморського басейну.