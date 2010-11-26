Азербайджан готовий поставляти скраплений газ і нафту до України

Азербайджан готовий поставляти до України близько 5 мільярдів кубічних метрів скрапленого газу щорік і збирається збільшити постачання сирої нафти на українську територію до 5 мільйонів тонн на рік, заявив міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ в п`ятницю журналістам в Ялті, куди він прибув для участі в Чорноморському економічному форумі.

«Ми сьогодні наші потужності розроблятимемо з умовою, щоб така кількість скрапленого газу могла бути направлена до України танкерним способом... Ми хочемо налагодити стабільний, стійкий коридор поставок сирої нафти і нафтопродуктів до України. Обсяги будуть до 5 мільйонів тонн сирої нафти для переробки на заводах України», - сказав глава мінпроменерго.

За словами АЛІЄВА, Азербайджан підготував міжурядові угоди про поставки скрапленого газу і нафти до України.

Президенти України і Азербайджану Віктор ЯНУКОВИЧ і Ільхам АЛІЄВ наприкінці жовтня домовилися про початок роботи над стратегічним договором, що передбачає значне збільшення поставок азербайджанських енергоносіїв до України.

Цього року Азербайджан поставив до України більш як один мільйон тонн нафти.