Майже 700 молодих моряків склали військову присягу в Криму

Близько 680 матросів строкової служби та військовослужбовців служби за контрактом склали клятву на вірність українському народу в Севастополі та Керчі, повідомив прес-центр командування Військово-морських сил.

Новобранці та контрактники представляють майже усі області України, Крим, міста Київ і Севастополь.

На сьогодні до українського флоту в рамках призовної кампанії «Осінь-2010» прибуло понад 1020 новобранців.

Більшість молодого поповнення буде розподілена на кораблі та у берегові частини. Близько 100 чоловік залишаться у навчальному центрі ВМС, де отримають кваліфікацію молодших спеціалістів.

Під час розподілу військовослужбовців з різних областей особлива увага звертатиметься на їхнє направлення на кораблі та у військові частини, підшефні відповідним регіонам України, зазначає командування ВМС.