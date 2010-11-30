Марафонець з Криму проплив уздовж протоки Босфор за шість годин

Севастопольський плавець-марафонець Олег за шість годин проплив уздовж пролив Босфор (Туреччина), подолавши 25 км, повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

Плавець стартував о 7 ранку від набережної району Уськюдар (азіатська частина Стамбула). Марафонець плив уздовж азіатського берега протоки, на дистанції його супроводжував рибальський катер. Спортсменові допомагали пливти сильний південний вітер і попутна течія. Температура води становила 14 градусів. Фінішував СОФ’ЯНИК о 13.17 у районі маяка Анадолу Фенер, розташованого на виході з Босфору.

Заплив був присвячений екологічному стану Босфору. Організаторами запливу стали компанія ”Суднобудування” (Севастополь) і теплохід ”Герої Севастополя”. З турецького боку заплив забезпечував бізнесмен Олгун МАЛАТЬЯ, власник магазинів устаткування для дайвингу.

Два севастопольці - професійний плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК і журналіст Роман ЧЕРНЕНКО - у червні пропливли з Чорного в Мармурове море через протоку Босфор. Заплив був присвячений героям першої і другої оборони Севастополя.

СОФ’ЯНИК і ЧЕРНЕНКО стартували о 4.15 ранку від фортеці Руммелі Фенері, що розташована на березі Чорного моря біля входу в протоку Босфор (європейська частина) і через 6 годин 10 хвилин фінішували в Мармуровому морі, подолавши близько 32 км.

СОФ’ЯНИК здійснив понад 50 марафонських запливів. Зокрема, в травні цього року він сам перетнув Середземне море з Тунісу до Сицилії, подолавши 160 км, а у вересні разом з українським плавцем Анатолієм В’ЯЛЬЦЕМ переплив Мармурове море, подолавши 105 кілометрів.