Румунію нервує російський флот у Криму

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ заявив, що Бухарест не довіряє Росії через присутність російських військ поряд із румунським кордоном, у Придністров`ї, та невдоволений продовженням терміну базування російського Чорноморського флоту в Криму до 2042 року.

«Ми не почуваємося комфортно, оскільки російські війська розгорнені уздовж нашого північного кордону - в Придністров`ї. Нас зовсім не влаштовує і факт продовження Росією договору про базування її флоту в Севастополі», - заявив БЕСЕСКУ в інтерв`юрумунській газеті Romania Libera.

На його думку, не більше довіри до Бухареста і у Москви.

«Якщо Росія так доброзичливо ставиться до держав Чорного моря, чому тоді їй потрібний такий великий флот у такому маленькому морі?», - питає БЕСЕСКУ.

Росія і Україна у квітні підписали угоду, якою продовжили перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п`ятирічні періоди за взаємною згодою сторін.

Основними завданнями Чорноморського флоту Росії на даний час є: захист економічної зони і районів виробничої діяльності, припинення незаконної виробничої діяльності; забезпечення безпеки судноплавства; виконання зовнішньополітичних акцій уряду в економічно важливих районах Світового океану (візити, ділові заходи, спільні навчання, дії у складі миротворчих сил та інші), зазначає російське агентство РІА «Новости».