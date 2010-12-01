Міліціонер отримав три роки в'язниці через гроші за мовчання

Працівника ялтинського міського управління міліції, який виманив у потерпілого 2,5 тис. доларів, засуджено до трьох років ув’язнення з позбавленням права протягом трьох років обіймати атестовані посади в органах внутрішніх справ і конфіскацією четвертої частини майна, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Міліціонер в минулому листопаді запросив від потерпілого 5 тис. доларів за те, що не повідомить слідчому прокуратури міста про порушення умов перебування на підписці про невиїзд і не проводитиме перевірки за додатковими епізодами злочинної діяльності», - йдеться в прес-релізі.

Суд, розглянувши зібрані прокуратурою докази вини оперуповноваженого у вчиненні злочинів, передбачених статтями «зловживання службовим становищем» та «шахрайство», визнав їх достатніми.