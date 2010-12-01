Кримська земля піде з молотка в 2011 році

Перші земельні торги відбудуться в Криму наприкінці січня 2011 року, повідомив голова республіканського комітету із земельних ресурсів Олександр ЧАБАНОВ в середу на прес-конференції в Сімферополі.

Рада міністрів Криму в липні затвердила перелік 38 ділянок, які будуть виставлені на аукціони, а наприкінці листопада збільшила їх кількість до 56. Загальна площа землі становить близько 760 га.

20-го грудня кримська влада проведе конкурс з визначення виконавців земельних торгів, 27-го - оголосить аукціон.

«(Після цього) рівно через місяць ми проводимо аукціон», - сказав керівник рескомзему.

Торги, які планувалося провести до кінця цього року, відклали через постанову Кабінету міністрів України про порядок продажу на аукціонах в 2010 році ділянок несільскогосподарського призначення.