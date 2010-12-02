Погода в Україні на п'ятницю: від 13° морозу до 20° тепла

Дощ очікується на більшій частині території України в п`ятницю, сильні опади - у Карпатах. На дорогах ожеледиця. В країні, крім північно-східної частини, туман, повідомив укргідрометцентр.

Вночі в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та півдні - дощ.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Вночі у східній, а вдень в південній та західній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат - 30-35 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та в більшості південних областей вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Криму вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.

У Київській області - вночі сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Часом туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу з підвищенням вранці, вдень від 2° морозу до 2° тепла.

У Києві температура вночі 6-8° морозу з підвищенням вранці, вдень до 0-2° тепла.