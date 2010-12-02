Росія призначила 3 додаткові потяги до Криму на Новий рік

"Російські залізниці" призначили три додатковi потяги в кримському напрямі на новорічні свята, повідомила прес-служба компанії.

Потяг 219/220 "Москва - Сімферополь" відправиться з Москви 30 грудня, з Сімферополя - 31 грудня.

Потяг 233/234 "Москва - Севастополь" йде з російської столиці 28, 29, 30 грудня і 1 січня, вирушає з Севастополя 29, 30, 31 грудня та 2 січня.

Потяг 29/30 "Москва - Сімферополь" йде з Москви 26, 27, 28, 29 грудня та 2, 4, 6, 8, 9 січня, з Сімферополя - 27, 28 грудня та 3, 5, 7, 9 і 10 січня.

В цілому, "РЗ" пустили на свята до України дев`ять додаткових потягів.