Росія заборонила іноземцям працювати у роздрібній торгівлі

Уряд Росії заборонив у 2011 році використовувати іноземних працівників у роздрібній торгівлі алкоголем, ліками, торгівлі на ринках і у палатках, а також у роздрібній торгівлі поза магазинами, йдеться у постанові, підписаній прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ.

«Уряд Російської Федерації ухвалює встановити на 2011 рік допустиму частку іноземних працівників у сфері роздрібної торгівлі у розмірі 0% загальної чисельності працівників, яких використовують зазначені господарюючі суб`єкти», - повідомляє сайт уряду РФ.

Усім господарюючим суб`єктам, що працюють у перерахованих сферах, наказано привести чисельність працівників-іноземців у відповідність з даною постановою до 1 січня 2011 року.

Глава федеральної міграційної служби Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ раніше повідомив, що у 2011 році очікується приїзд близько 1 млн. громадян України для роботи на території РФ.