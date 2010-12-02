29 кримчан одержали автомобілі до дня інвалідів

29 жителів Криму одержали автомобілі, придбані за кошти державного бюджету, в четвер в Сімферополі напередодні міжнародного дня інвалідів, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

Перший заступник голови кримського уряду Павло БУРЛАКОВ заявив, що найближчим часом ще 33 ветерани, інваліди Великої Вітчизняної війни стануть володарями нових машин.

«Раді міністрів вдалося знайти в бюджеті республіки 1 млн. 220 тис. грн. на придбання автомобілів. Загалом у 2010 році передбачено придбати й видати 118 автомобілів «Славута» трьох модифікацій», - сказав віце-прем`єр.

Генеральна асамблея ООН в 1992 році в спецрезолюції проголосила 3 грудня міжнародним днем інвалідів і закликала уряди всіх країн світу звернути увагу на становище людей з обмеженими можливостями.