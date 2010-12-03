ПЗЗ оновила фірмовий потяг "Київ-Сімферополь"

Парк рухомого складу Південно-Західної залізниці поповнився 11 пасажирськими вагонами, які включено до складу фірмового потягу № 12/11 сполученням "Київ-Сімферополь", повідомила прес-служба ПЗЗ.

6 вагонів купейного типу і 5 вагонів спального типа СВ виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі (Кременчук, Полтавська область).

Вагони оснащені вакуумними туалетами і потужною системою кондиціонування, інформаційними табло, охоронною сигналізацією від стороннього втручання в купе пасажира, системою виклику провідника в купе пасажира.

З метою поліпшення обслуговування пасажирів купе провідників обладнані побутовою технікою, холодильником і НВЧ-піччю.

Згідно з умовами договору з Крюківським вагонобудівним заводом парк рухомого складу ПЗЗ до кінця року поповниться ще 10 новими пасажирськими вагонами купейного типу.