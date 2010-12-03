Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою 2 грудня з урахуванням внесених главою держави пропозицій, повідомляє сайт глави держави.

Парламент 18 листопада прийняв кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

ЯНУКОВИЧ 30 листопада ухвалив рішення ветувати його. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

Рада 2 грудня прийняла податковий кодекс у новій редакції з урахуванням пропозицій глави держави.

Спікер Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нагадав, що президент надав до проекту кодексу майже 50 поправок.

Комунальні служби Києва в ніч на 3 грудня під наглядом спецпідрозділів МВС демонтували наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності. Столиця розпочала підготовку до Нового року.