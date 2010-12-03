Ув’язнені сплять у сімферопольському СІЗО по черзі?

Прокуратура Криму виявила численні порушення прав громадян у сімферопольському слідчому ізоляторі й направила на ім`я начальника державного департаменту України з питань виконання покарань подання з проханням негайно втрутитися в ситуацію для приведення умов утримання в СІЗО у відповідність із законом, повідомила її прес-служба.

Особливе занепокоєння викликає у прокуратури стан медико-санітарного обслуговування контингенту, особливо - профілактика й боротьба з туберкульозом.

«В установі не працює флюорограф, тому не проводяться обстеження, й немає даних про кількість хворих, туберкульозний блок переповнений у три рази. Належним чином не контролюється стан здоров`я неповнолітніх, які перебувають у СІЗО», - підкреслює наглядове відомство.

В ізоляторі не дотримуються норми житлової площі.

«Внаслідок чого багато осіб, які перебувають там, не забезпечені індивідуальними спальними місцями. Порушуються вимоги щодо роздільного утримання різних категорій ув’язнених і засуджених: ті, які вже мали судимість утримуються з громадянами, які раніше не притягувалися до відповідальності, обвинувачені в скоєнні особливо тяжких злочинів перебувають із тими, кому інкримінується скоєння нетяжких діянь. В умовах переповненості слідчого ізолятора з порушенням закону роками у СІЗО утримуються засуджені до довічного позбавлення волі», - йдеться в прес-релізі.

Крім того, прокуратура знайшла численні порушення при розгляді звернень громадян, зокрема - щодо необхідності надання меддопомоги ув’язненим і засудженим.

Відомство за результатами проведених у сімферопольському СІЗО перевірок внесло цього року 25 документів реагування.