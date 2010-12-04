Два рибалки загинули в Криму

Двоє жителів Криму, які, за попередніми даними, вийшли на човні в Азовське море ловити рибу, знайдені мертвими на сході півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Тіла 51-річного і 48-річного чоловіків були знайдені у другій половині дні 3 грудня на морському березі за п`ятнадцять кілометрах від села Курортне.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції.

З’ясовується причина смерті кримчан.