Два рибалки загинули в Криму
10:08, 04 грудня 2010Крым
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Трагедія на березі Азовського моря
Двоє жителів Криму, які, за попередніми даними, вийшли на човні в Азовське море ловити рибу, знайдені мертвими на сході півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Тіла 51-річного і 48-річного чоловіків були знайдені у другій половині дні 3 грудня на морському березі за п`ятнадцять кілометрах від села Курортне.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції.
З’ясовується причина смерті кримчан.
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