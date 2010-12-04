Азаров пояснив, чому Росія діє випереджаючими темпами

Питання про створення двох спільних підприємств із видобутку метану в Україні та спільної розробки шельфу Чорного моря між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпромом» перебуває на сьогодні на рівні обговорення пропозицій, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Поки що процес створення цих підприємств не пройшов юридичну та організаційну стадії. Поки це ще на рівні пропозицій. І я прихильник того, щоб ми всі ці пропозиції розглядали в загальному контексті всіх наших відносин у сфері постачання транзиту газу», - сказав АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Він зазначив, що на даний момент по цій темі не може нічого сказати більш конкретно.

Також АЗАРОВ заявив, що не слід буквально сприймати заяви з російського боку про те, що якийсь факт вже відбувся. У цьому контексті глава Кабміну згадав пропозицію прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», зроблену в квітні. «Поставимо запитання, чому Росія діє такими випереджаючими темпами? Це - нормальний прийом у переговорному процесі, якщо ти хочеш чогось досягти. Але з квітня по грудень пройшло чимало часу, і, як ви знаєте, ніякого злиття не відбулося», - сказав АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Росія і Україна ведуть переговори з газових питань, і Україна намагається досягти вигідного для себе результату.

«Газпром» заявив про досягнуті 1 грудня на зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКО домовленості створити два спільних підприємства з НАК «Нафтогаз Україна»: з видобутку вугільного метану і освоєння структури Паласу на шельфі Чорного моря.

У свою чергу, мінпаливенерго України заявило, що питання створення таких СП дійсно обговорювалося на зустрічі у Москві, однак нічого не повідомляє про досягнуті домовленості.