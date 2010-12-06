Пасажирський автобус врізався в автівку в Криму: є постраждалі
11:25, 06 грудня 2010Крым
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У салоні було 17 людей
Автобус із 17 пасажирами врізався в легковий автомобіль і електроопору поблизу Алушти в Криму пятого грудня, внаслідок чого дві жінки дістали травми, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Mercedes, який рухався за маршрутом «Симферополь-Алушта-Ялта», виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з ВАЗ-111940. Після цього автобус виїхав за межі проїжджої частини і наїхав на електроопору.
Нагадаємо, 2 грудня автобус Temsa з 15 пасажирами з`їхав у кювет в районі Судака, за припущенням, через технічну несправність - шість людей одержали травми.
30 листопада автобус ГАЗ з 9 пасажирами врізався в позадорожник у районі Керчі - загинув водій джипу, травмовано двох пасажирів автобуса.
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