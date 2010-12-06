ЧФ сподівається на масштабні навчання флотів РФ та України в 2011

Командувач Чорноморського флоту РФ Володимир КОРОЛЬОВ сподівається, що флоти Росії та України в 2011 році проведуть «гідні навчання», які за своїми масштабами будуть більші й різносторонніші, ніж проведене цього року спільне комп`ютерне командно-штабне навчання «Фарватер миру-2010».

«Я думаю, що початок взаємодії було покладено на навчаннях «Фарватер миру-2010», які були проведені нашими флотами. В 2011 році на нас очікують конструктивніші моменти, які пов`язані з міжвидовими угрупуваннями, і я думаю, що ми з моїм шановним колегою найближчим часом ще раз обговоримо те, що нам належить зробити», - сказав КОРОЛЬОВ журналістам після покладання квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках на честь дня Збройних сил України.

Він вважає, що це буде гідне навчання. «Ті моменти, які ми повинні захищати в нашій рідній Україні та Росії тут, у Криму», - додав командувач.