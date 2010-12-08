Дайвери знайшли міну і бомбу

Донну міну вагою одна тонна і стокілограмову авіабомбу, знайдені дайверами-аматорами в акваторії бухти Чорного моря, знищили піротехніки в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Авіаційно-магнітна донна міна лежала на дні моря за 300 метрів від заповідника «Херсонес Таврійський», авіабомба часів Великої Вітчизняної війни - за 400 метрів від дикого пляжу.

МНС віднесло донну міну до другої категорії небезпеки, оскільки її детонатор був на бойовому взводі і міг спрацювати будь-якої миті. Вага вибухової речовини боєприпасу становить 900 кг. При вибуху на суші розліт осколків - один кілометр, у морі - 300 метрів.