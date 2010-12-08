"Фотон" виставлено на продаж

Початкова вартість акцій - 66,5 млн. грн.

Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу 99,485% акцій заводу "Фотон" (Сімферополь, Крим), повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". Початкова вартість пакета акцій становить 66 млн. 511 тис. грн. Конкурс з продажу акцій відбудеться через 50 днів з дня його оголошення 8 грудня. Довідка УНІАН. "Фотон" займається виробництвом телевізійної техніки. Обсяг виробленої продукції за підсумками 2009 року становив 3 млн. 964 тис. грн., за III квартал 2010 р. – 897 тис. грн. За результатами III кварталу 2010 року збиток підприємства становить 1 млн. 377 тис. грн., дебіторська заборгованість – 1 млн. 757 тис. грн., кредиторська заборгованість – 2 млн. 131 тис. грн. Статутний фонд ВАТ "Фотон" становить 66 млн. 855 тис. грн.

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