Керч побудувала морвокзал

Керч має намір відкрити новий морський вокзал, побудований в районі переправи "Крим-Кавказ", наприкінці наступного тижня, повідомив міністр транспорту та зв`язку Криму Микола ЧЕРЕВКОВ в середу на колегії відомства в Сімферополі.

За його словами, новий морвокзал дозволить поліпшити якість послуг, що надаються пасажирам, які користуються переправою.

"На 17 грудня заплановано відкриття нового морського комплексу в пункті пропуску "Крим" в Керчі. Раніше там стояли сарайчики, а тепер це буде цікавий комплекс: з кафе, з кімнатами відпочинку, з кімнатами для інвалідів, матері і дитини, банком та іншими послугами", - сказав глава мінтрансу Криму.

Будівництво морвокзалу почалося навесні. Його фінансував інвестор Олександр АННЕНКОВ. Вартість комплексу зі скла і бетону не повідомляється.