Аеропорт "Сімферополь" побудує термінал внутрішніх авіаліній

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» має намір не пізніше за квітень 2011 року побудувати термінал внутрішніх авіаліній, повідомив міністр транспорту і зв`язку Криму Микола ЧЕРЕВКОВ в середу на колегії відомства.

«Підприємство запланувало за рахунок власних коштів провести будівництво терміналу внутрішніх авіаліній. Його закінчення намічено на березень-квітень наступного року», - сказав глава мінтрансу Криму.

За його словами, вартість проекту становить близько 10 мільйонів гривень.

Аеропорт також замінить світлосигнальне устаткування обох злітно-посадочних смуг, магістральних доріжок.

Такі заходи допоможуть підприємству отримати другу категорію міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), що дозволяє приймати повітряні судна в умовах обмеженої видимості, а також збільшать його пропускну спроможність.

Аеропорт «Сімферополь» був побудований в сорокових роках минулого століття і має в своєму розпорядженні 2 злітно-посадочних смуги.