Аеропорт "Сімферополь" побудує термінал внутрішніх авіаліній
Це дозволить отримати II категорію ICAO
Міжнародний аеропорт «Сімферополь» має намір не пізніше за квітень 2011 року побудувати термінал внутрішніх авіаліній, повідомив міністр транспорту і зв`язку Криму Микола ЧЕРЕВКОВ в середу на колегії відомства.
«Підприємство запланувало за рахунок власних коштів провести будівництво терміналу внутрішніх авіаліній. Його закінчення намічено на березень-квітень наступного року», - сказав глава мінтрансу Криму.
За його словами, вартість проекту становить близько 10 мільйонів гривень.
Аеропорт також замінить світлосигнальне устаткування обох злітно-посадочних смуг, магістральних доріжок.
Такі заходи допоможуть підприємству отримати другу категорію міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), що дозволяє приймати повітряні судна в умовах обмеженої видимості, а також збільшать його пропускну спроможність.
Аеропорт «Сімферополь» був побудований в сорокових роках минулого століття і має в своєму розпорядженні 2 злітно-посадочних смуги.