"Укрпошта" хоче собі новий центр обробки пошти в Сімферополі

Кримська дирекція «Укрпошти» планує побудувати новий центр обробки поштової продукції в Сімферополі, вартість проекту оцінюється в 20 млн. грн., повідомив міністр транспорту і зв`язку Криму Микола ЧЕРЕВКОВ в середу на колегії відомства.

«Центр поліпшить маршрутну мережу, удосконалить технологію сортування, доставки продукції», - сказав глава мінтрансзв`язку регіону.

За його словами, нинішній центр обробки пошти існує в тяжких умовах. «До нього ні підійти, ні під`їхати», - сказав ЧЕРЕВКОВ.

Терміни початку робіт міністр не повідомив.

Представник кримської дирекції зі свого боку заявила, що «Укрпошта» готова виділити своїй філії в автономії гроші на будівництво центру, проте запропоновані поки що місцевою владою ділянки не задовольняють підприємство, і просила сприяти вирішенню земельного питання.