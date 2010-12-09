Зарплата контрактника не може бути нижчою за середню в Севастополі

Зарплата українського військовослужбовця контрактної служби не має бути нижчою за середню зарплату по Севастополю, заявив голова міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ в ефірі телеканала «Бриз».

«Це питання потребує першочергової уваги з боку держави. На мою думку, не може контрактник одержувати менше, ніж середня зарплата по місту, яка в нас становить 2 тис. 300 грн., а на контракті людина одержує 1 тис. 200 - 1 тис. 300 грн.», - сказав САРАТОВ.

Він вважає «цілком правильним завдання переходу до професійної армії», але «ми не створюємо додаткових умов для того, щоб людина служила в армії, служила у флоті».

Губернатор додав, що він підтримує тісний контакт з командуючим ВМС України адміралом Віктором МАКСИМОВИМ, тому представляє ситуацію і питання військових сприймає «як свої питання».