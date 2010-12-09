Польща планує відкрити генконсульство в Севастополі в 2011

Польща планує відкрити генеральне консульство в Севастополі в січні 2011 року, повідомила прес-служба севастопольської міської ради.

Питання сприяння представницької влади Севастополя роботі консульства, а також налагодження надійних економічних відносин між Україною та Польщею обговорювалися в ході зустрічі голови міськради Юрія ДОЙНІКОВА з генконсулом Польщі в Севастополі Веславом МАЗУРОМ.

ДОЙНІКОВ заявив, що відкриття польського консульства в Севастополі - це крок для залучення міста до світової економіки, до міжнародних зв`язків.

«Це робить Севастополь більш значущим, і, безумовно, піде на користь економічному розвитку нашого міста. За такою співпрацею - майбутнє Севастополя», - підкреслив він.