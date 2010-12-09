Медик видав фальшиву довідку невістці нардепа, яка побила 3 авто

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «службова фальсифікація» щодо медика, який після аварії видав фальшиву довідку невістці депутата Верховної Ради, яка перебуваючи у стані сп`яніння, врізалася на автомобілі «Порше» в три припарковані машини у Сімферополі, повідомив УНІАН фахівець прес-служби кримського управління ДАІ Микола АСТАПОВ.

Оперативники з`ясували, що аналізи за учасника ДТП, яке сталося 7 грудня в Сімферополі, здавала інша людина, інформує прес-служба кримського управління МВС. При цьому співробітник прес-служби відмовилася уточнити УНІАН подробиці аварії, заявивши, що відомство акцентувало увагу на факті службової фальсифікації лікаря, а не на особі водія.

«Йдеться про цю жінку (Марію ВЕЛІЖАНСЬКУ - УНІАН). Усі факти вказували на те, що вона була у стані сп`яніння», - сказав АСТАПОВ, додавши, що після видачі медиком довідки залишається тільки здогадуватися, в якому саме сп`янінні - алкогольному чи наркотичному.

Кримінальну справу за матеріалами перевірки, проведеної співробітниками управління боротьби з економічною злочинністю кримської міліції, порушила прокуратура Сімферополя.

Санкція статті «службова фальсифікація» - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження свободи терміном до трьох років.

Невістка нардепа, одного з лідерів кримського БЮТ Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО Марія, керуючи автомобілем «Порше Кайєн», рухаючись заднім ходом, зачепила «Москвич» і «Мерседес», після чого, проїхавши близько 50 метрів, врізалася у ще один «Мерседес» - від удару той перевернувся. В аварії ніхто не постраждав. 28-річній жінці дав покерувати машиною проживаючий у Німеччині друг сім`ї. Державтоінспекція склала адмінпротокол і з`ясовує законність перебування іномарки в Україні. Автомобіль відправлено на штрафмайданчик.