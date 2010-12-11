Підприємство захопило 560 га в районі лікувального озера в Криму
10:00, 11 грудня 2010Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного заняття гідрогеологічною станцією понад 560 гектарів у районі Сакського лікувального озера на заході Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства.
«Підприємство видобувало лікувальну мулову грязь і ропу. Внаслідок незаконного заняття земель водного фонду державним інтересам завдано збитків на суму понад 1,3 млн. грн.», - йдеться в прес-релізі.
Справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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