Підприємство захопило 560 га в районі лікувального озера в Криму

Порушено кримінальну справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного заняття гідрогеологічною станцією понад 560 гектарів у районі Сакського лікувального озера на заході Криму, повідомила прес-служба наглядового відомства. «Підприємство видобувало лікувальну мулову грязь і ропу. Внаслідок незаконного заняття земель водного фонду державним інтересам завдано збитків на суму понад 1,3 млн. грн.», - йдеться в прес-релізі. Справу порушено за статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

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