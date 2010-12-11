Майже 500 монет боспорського царства повернулися до Керчі

Німеччина передала Керченському історико-культурному заповіднику 488 античних монет, виявлених німецькою поліцією у федеральній землі Гессен кілька років тому.

Монети карбувалися в Пантікапеї і Боспорському царстві в V ст. до н.е. - IV ст. н.е. і могли бути знайдені тільки на територіях, які входили колись до складу Боспорського царства, повідомляє офіційний сайт Керченського заповідника.

«Колекція - велике зібрання античних монет, складених за тим же принципом представництва, що й колекція Керченського музею старожитностей, втрачена в роки Другої світової війни. Це підтверджує каталог монет, які зберігалися в медальєрі музею на початку ХХ століття, що знаходиться в архіві заповідника. На думку німецьких і українських експертів, монети можуть походити з довоєнної колекції Керченського музею старожитностей, що вважалася одній з найзначніших серед інших музейних зібрань», - йдеться в прес-релізі.

Колекція з Німеччини була направлена спочатку в Інститут археології Національної академії наук України, а звідти передана на постійне зберігання до фондів заповідника в Керчі.