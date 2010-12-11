Суд залишив без змін вирок "королю самозахоплень"

Апеляційний суд Криму залишив без змін вирок представнику організації ”Авдет” Даніялу АМЕТОВУ, засудженому на 4 роки позбавлення волі за організацію групового порушення громадського порядку і спричинення тілесних ушкоджень міліціонеру в 2007 році.

”Залишений без змін вирок організатору протиправних дій, спрямованих проти законної діяльності користувача земельної ділянки в Сімферополі і силовиків, які охороняли громадський порядок”, - йдеться в прес-релізі прокуратури Криму.

Двічі в 2007 році на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбувалися зіткнення між людьми, котрі самовільно зайняли 2,6 га землі, і групою осіб, які від імені фірми ”Олві-Крим” намагалися ліквідувати самозахоплення.

Центральний райсуд Сімферополя в жовтні цього року засудив АМЕТОВА на 4 роки позбавлення волі.

Кримські ЗМІ назвали АМЕТОВА ”королем самозахоплень”.