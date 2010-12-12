Компартія усунула Леоніда Грача від керівництва кримським рескомом

Об`єднаний пленум центрального комітету (ЦК) і центральної контрольної комісії Комуністичної партії України ухвалив рішення вивести депутата Верховної Ради Леоніда ГРАЧА зі складу ЦК і увільнити його з посади першого секретаря кримського республіканського комітету КПУ, повідомляє прес-служба партії.

ГРАЧ виводиться з ЦК і усувається від керівництва кримським рескомом КПУ «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії», йдеться в прес-релізі.

Крім того, пленум вирішив вивести зі складу ЦК і виключити з партії першого секретаря Ялтинського міськкому КПУ Олександра КОРОБЕЙНИКОВА «за грубе порушення партійного статуту й дії, спрямовані на розкол міської парторганізації».

Також повідомляється, що президія ЦК вирішила виключити з партії другого секретаря рескому КПУ Юрія АКСЮТИНА «за грубе порушення статуту й дії, спрямовані на розкол кримської парторганізації».