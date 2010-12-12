У Криму перекинулася автівка: двоє людей загинули

Двоє людей загинули, ще одна - дістала травми в результаті перекидання автомобіля в Сакському районі на західному побережжі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Водій не впорався з керуванням «Тойоти» біля села Абрикосівка, машина виїхала на узбіччя дороги й перекинулася.

В аварії загинули водій і пасажир з Євпаторії.

Жінку-пасажирку, також жительку Євпаторії, доставлено до лікарні.