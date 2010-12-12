У Криму перекинулася автівка: двоє людей загинули
17:00, 12 грудня 2010Крым
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Водій не впорався з керуванням
Двоє людей загинули, ще одна - дістала травми в результаті перекидання автомобіля в Сакському районі на західному побережжі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Водій не впорався з керуванням «Тойоти» біля села Абрикосівка, машина виїхала на узбіччя дороги й перекинулася.
В аварії загинули водій і пасажир з Євпаторії.
Жінку-пасажирку, також жительку Євпаторії, доставлено до лікарні.
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