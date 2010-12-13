Наркоторговці возили до Криму амфетамін у коробках з-під іграшок

Співробітники служби безпеки України і міліції затримали п`ятьох осіб, які налагодили поставки синтетичної психотропної речовини - амфетаміну - до Криму, повідомила прес-служба кримського управління СБУ.

Наркоторговці продумали схему продажу так, щоб уникати зустрічей з клієнтами і безпосередньої передачі грошей і психотропної речовини з рук у руки.

«Розрахунок із замовниками і закупівля нових партій здійснювалася через систему електронних платежів, а сам наркотик надходив до Криму рейсовими автобусами у ретельно упакованих коробках з-під іграшок або чаю. Далі амфетамін «розходився» по розважальних закладах - дискотеках, барах, клубах, а також розповсюджувався посередниками під час проведення молодіжних фестивалів», - йдеться у прес-релізі.

Експертиза показала, що вилучена у наркоділерів речовина є амфетаміном найвищої якості, ймовірно, його синтезують підпільні лабораторії зарубіжжя.

Порушено кримінальну справу за статтею «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України. Її санкція - до 12 років позбавлення волі. Ведеться слідство.