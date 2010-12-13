Колонія заборгувала ув`язненим 60 тис. грн. зарплати

Прокуратура Залізничного району Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати більше 60 тис. грн. зарплати засудженим, які відбували покарання у виправній колонії, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«В ході перевірки встановлено, що за наявності необхідних коштів з ув’язненими, які звільнилися, не було проведено повний розрахунок із заробітної плати», - йдеться в прес-релізі прокуратури.

Проводиться досудове слідство.