Колонія заборгувала ув`язненим 60 тис. грн. зарплати
17:49, 13 грудня 2010Крым
0 0
Проводиться досудове слідство
Прокуратура Залізничного району Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати більше 60 тис. грн. зарплати засудженим, які відбували покарання у виправній колонії, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
«В ході перевірки встановлено, що за наявності необхідних коштів з ув’язненими, які звільнилися, не було проведено повний розрахунок із заробітної плати», - йдеться в прес-релізі прокуратури.
Проводиться досудове слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter