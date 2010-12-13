ДАІ двічі за 3 дні зупиняла водія автобуса під кайфом

Співробітники Державтоінспекції двічі з інтервалом у два дні зупиняли на ялтинській трасі у Криму водія, що керував пасажирським автобусом у стані наркотичного сп`яніння, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

«У перший раз водій «попався» 9 грудня. Автобус Volkswagen здійснював нерегулярні перевезення, і був повний пасажирів. Інспекторів ДАІ насторожила підозріла поведінка водія. Медичний огляд показав в його організмі наявність марихуани», - йдеться в прес-релізі.

На водія склали адміністративний протокол, автобус відправили на штрафмайданчик. Замість вилученого посвідчення водія чоловік одержав тимчасовий талон на право управління до винесення судом рішення про покарання.

«Пройшло 2 дні. За цей час перевізник забрав автобус зі штрафмайданчика, і той самий водій на ньому знову виїхав на маршрут. 11 грудня інспектори ДАІ знову зупиняють автобус з людьми, і знову у водія неадекватна поведінка, і знову медогляд підтвердив підозру - він перебуває під дією наркотичної речовини», - йдеться у повідомленні.

Як з`ясувалося, за водієм числиться 51 порушення правил дорожнього руху, з них 11 були допущені цього року.

Його долю вирішить суд.