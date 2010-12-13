МНС попереджає про мокрий сніг та ожеледь в Криму
20:27, 13 грудня 2010Крым
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Прогноз на вівторок
Кримське управління МНС попереджає жителів регіону про складні погодні умови на півострові у вівторок, 14 грудня, - синоптики прогнозують сильний сніг з дощем, місцями - налипання мокрого снігу, ожеледь і ожеледицю.
«Керівникам міністерств, відомств і підприємств слід вжити необхідних заходів для забезпечення безаварійного функціонування об`єктів життєзабезпечення при погіршенні погодних умов», - йдеться у прес-релізі відомства.
Нагадаємо, регіональне управління МНС оголошувало 10-11 грудня штормове попередження на кримському півострові через погану погоду, зумовлену вторгненням арктичного холодного повітря.
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