Соцпартія: вожді КПУ виявили політичну короткозорість

Усунення депутата Верховної Ради Леоніда ГРАЧА від керівництва Кримською організацією Комуністичної партії негативно позначиться на рейтингу комуністів у цілому по Україні, а особливо в Криму, вважає голова контрольної комісії рескому Соціалістичної партії Олександр ДАНИЛЮК.

«Це велика політична помилка Петра СИМОНЕНКА, наслідки якої КПУ відчує в найближчий час. Леонід ГРАЧ при всіх своїх недоліках продовжує залишатися помітною постаттю на політичному небосхилі не лише Криму, але й України. Розправа над ним аморальна і є проявом політичної короткозорості вождів КПУ», - впевнений ДАНИЛЮК, йдеться в повідомленні прес-служби кримської СПУ.

На думку соціаліста, знайти гідну заміну ГРАЧУ комуністам у Криму навряд чи вдасться.

«При всіх розбіжностях Леоніда Івановича із СПУ рішення ЦК КПУ кримськими соціалістами сприймається як зрада ідейно переконаного, ідеологічно послідовного лідера й людини. І це напередодні доленосних для всіх лівих сил виборів до ВР України», - заявив ДАНИЛЮК.

Об`єднаний пленум центрального комітету та центральної контрольної комісії Компартії 11 грудня вирішив вивести ГРАЧА зі складу ЦК і звільнити його з посади першого секретаря рескому КПУ «за серйозні порушення партійної дисципліни та дії, що ведуть до дискредитації партії». Депутат поки не коментує це.

На 14 грудня скликано позачерговий пленум рескому КПУ для обговорення кадрових питань керівництва партії й ухвалення організаційних рішень.

Як відомо, ГРАЧ критикував СИМОНЕНКА за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів із коаліції з ПР у Верховній Раді.