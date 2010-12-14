Програма сейсмобезпеки Криму фінансується на 20% від потреби

300-350 тис. грн. щорічно виділяється на програму сейсмобезпеки Криму, що становить близько 20% від потреби, заявила голова кримського експертного союзу з оцінки сейсмічної небезпеки та прогнозу землетрусів Белла ПУСТОВІТЕНКО на засіданні постійної комісії парламенту автономії із нормотворчої діяльності та правових питань, інформує прес-центр Верховної ради республіки.

У зв`язку з низьким фінансуванням програми в Криму ведеться лише моніторинг. При цьому йде скорочення сейсмостанцій - після закриття станції на Донузлаві західний Крим залишився без контролю, хоча шельф Чорного моря біля північно-західного узбережжя півострову відрізняється особливою сейсмічністю.

ПУСТОВІТЕНКО підкреслила, що в Криму обов`язково потрібно проводити роботи з оцінки сейсмічного ризику.

На думку членів комісії кримського парламенту, така ситуація недопустима, оскільки два регіони України - Крим і Одеська область - знаходяться в зоні можливих 9-бальних землетрусів.

”Ми обов`язково продовжимо дію цієї програми, причому її фінансування має бути збільшено” - сказала голова комісії Людмила ЛУБІНА.